Driver 2 chega ao PC com port de fãs com melhorias e muita nostalgia

Você sente saudades do clássico jogo de corrida Driver 2? Então vai gostar de saber que um port chamado ReDriver 2 já está disponível para computador, onde replica a experiência original com muita fidelidade, mas também melhorias técnicas. Veja a prova no trailer abaixo:

Este é um port não oficial que pode ser baixado gratuitamente e oferece uma ótima chance de revisitar ou descobrir os motivos que tornaram o jogo da Reflections tão popular no PlayStation original! Hoje em dia o estúdio já é apenas uma subsidiária da Ubisoft mas, nos seus tempos de glória, conseguiu alçar os dois primeiros jogos de Driver à condição de uma das principais franquias do mercado.

Se você também faz parte dos milhares de fãs da franquia, não há hora melhor para matar a saudade! Você vai baixar e jogar o port? Comente a seguir!