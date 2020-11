Dual Space: saiba como usar duas contas em apps

O recurso de utilizar duas ou mais contas de um mesmo app no smartphone se tornou tão popular, que algumas têm o recurso disponível em seu Android, sendo possível utilizar soluções como o Dual Space, que está disponível na Google Play e no site da desenvolvedora para download.

De acordo com os desenvolvedores, essa foi a primeira aplicação do segmento a trazer suporte ao WhatsApp. Além do popular mensageiro, o app suporta as principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, além de integração com jogos mobile.

Como o Dual Space funciona

Assim como outros aplicativos de clonagem de apps, o Dual Space cria uma espécie de diretório que permite a um mesmo app ser utilizado de forma duplicada. Desse modo, você pode ter dois logins em mensageiros ou redes sociais, assim como abrir um mesmo game com duas contas distintas.

Para que o aplicativo funcione corretamente, o usuário precisa conceder todas as permissões de acesso solicitadas, já que o app precisa ter os mesmos privilégios daqueles que serão clonados.

Como utilizar Dual Space

O Dual Space pode ser baixado diretamente na loja de aplicativos do Android ou pelo arquivo .apk da aplicação no site da desenvolvedora. Lembrando que, caso você opte por baixar o .apk de Dual Space, você vai precisar habilitar a instalação de apps de fontes desconhecidas nas configurações de seu dispositivo.

Dual Space na Google Play.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Depois de conceder os acessos, na tela inicial de Dual Space selecione o app que deseja clonar e toque sobre o item “+” para adicionar uma nova conta. Então, é só realizar o login no serviço selecionado e pronto.

Tela inicial do do App de clonagem apresenta alguns dos apps compatíveis.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Os aplicativos clonados por meio de Dual Space devem ser acessados diretamente pela tela inicial do app, e você pode adicionar até duas contas para cada serviço, além de organizar a interface removendo os itens que não estão sendo utilizados.

Em sua versão gratuita, o Dual Space exibe alguns anúncios, de modo que, se você deseja uma navegação livre de propagandas, considere investir a partir de R$ 13,99 ao mês na versão VIP, que oferece ainda mensagens instantâneas, maior estabilidade e bloqueio de apps por senha.

A experiência geral com o app não é tão funcional quanto soluções integradas de dispositivos compatíveis. A cada abertura de uma aplicação é exibida uma sequência de anúncios, o que pode incomodar bastante quem não pode esperar alguns segundos para acessar o app clonado. De qualquer forma, vale considerar investir na modalidade VIP do app, já que, apesar da usabilidade um tanto desconfortável, Dual Space funciona.