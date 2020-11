Duas dicas de autocuidado para estudantes

Estudantes estudam, não é mesmo? E essa frase óbvia muitas vezes faz total sentido, pois várias pessoas que se preparam para metas importantes, como passar em concursos ou em vestibular, por exemplo, se esquecem que precisam ter o que chamamos de ‘autocuidado’.

Sim, sem dar atenção às necessidades pessoais mesmo que com pequenas atitudes, o estudo incansável pode não valer a pena.

Claro que deve haver sim dedicação, organização, determinação e resiliência. Entretanto, no decorrer desta jornada, lembre-se que você precisa de certos gatilhos mentais para continuar conquistando objetivos dia a dia.

Veja duas maneiras de promover o autocuidado sendo um estudante.

Use afirmações positivas

Repetir afirmações positivas é uma maneira de praticar o autocuidado. Isso é essencial para estudantes de alta performance e que ficam frente aos conteúdos durante horas, sete dias na semana.

Na verdade, de acordo com uma pesquisa, tais afirmações positivas podem ajudar tanto no decorrer do preparo quando no próprio dia do concurso ou vestibular. Segundo estudos, reduz o grau de adrenalina.

Veja abaixo algumas afirmações positivas que você pode tentar na próxima vez que sentir o aumento dos níveis de estresse. Repita-os em voz alta várias vezes ao dia:

Estou ficando mais focado.

Continuarei a trabalhar duro.

Tenho ido bem nos simulados.

Gosto muito do processo de aprendizagem.

Estou motivado para me preparar bem para a prova.

Vou ter um bom desempenho na próxima prova.

Aprender significa se divertir.

Estou desenvolvendo autodisciplina.

Adoro o desafio de fazer provas.

Seja gentil com você mesmo

É fácil ficar ansioso quando tudo em que você pode se concentrar é o medo de ser reprovado no próximo concurso. Ou então de não conseguir ingressar na universidade.

O estresse penetra em sua vida quando você é muito duro consigo mesmo. Portanto, relaxe e dê um tempo. É hora de praticar além do autocuidado, a chamada autocompaixão. De acordo com alguns estudos, essa prática leva a menos ansiedade no processo de estudo.

Dessa forma, você pode estudar bastante, seguir todo o seu cronograma, mas fazer pausas que te confortem e preparem para a próxima atividade.

Você pode ser gentil consigo mesmo fazendo, por exemplo:

No final de cada dia, escreva 3 de suas realizações. Não importa o quão grandes ou pequenas essas conquistas sejam, por exemplo, completar as questões matemática. O que importa é que você reconheça essas conquistas.

Fale consigo mesmo gentilmente. Ou seja, fale consigo mesmo como se fosse seu melhor amigo.

Faça algo divertido todos os dias. Afinal, a vida não precisa ser séria o tempo todo.

Estabeleça metas realistas. Não se prepare para o fracasso estabelecendo metas impossíveis.