Um capotamento de um caminhão deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na tarde desta terça-feira, 03, em um trecho da AL-101 Sul, no município de Coruripe, no interior de Alagoas. Corpo de Bombeiros (CBM/AL) e Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o socorro às vítimas.

Segundo informações da assessoria de comunicação dos Bombeiros duas viaturas, com nove militares, foram enviadas ao local do acidente, onde já encontraram dois homens sem vida e o terceiro preso às ferragens. Todos eram ocupantes do veículo.

Após o trabalho de desencarceramento, a vítima sobrevivente, identificada como Wbiratan José Barbosa Pereira, de 32 anos, foi transportada pelo helicóptero falcão 03 para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.



De acordo com Reginaldo Melo, médico do Serviço Aeromédico do Samu Alagoas, a vítima sofreu fratura em membro inferior, mas, o quadro era estável. “O paciente estava consciente e apresentava fraturas no fêmur, na tíbia e na fíbula da perna direita, além de estar com dores na região do tórax. Depois que os profissionais do CBMAL retiraram a vítima do interior do veículo, fizemos os primeiros socorros e transportamos ele para o Hospital Geral do Estado, em Maceió”, relatou.

O acidente aconteceu na região do povoado de Miai de Cima, na cidade litorânea, após o pneu do caminhão estourar, fazendo o veículo capotar. Nenhum outro veículo foi atingido.

O paciente se encontra na área vermelha do HGE, onde foi avaliado pela equipe médica da unidade e passa por exames de imagem.

Fonte: Alagoas24Horas