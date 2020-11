e-Título apresenta erro no dia das Eleições 2020

O app da Justiça Eleitoral, e-Título, não está funcionando adequadamente para parte dos eleitores brasileiros que estão tentando justificar ausência pelo celular ou mesmo tentando fazer login no app pela primeira vez.

O problema parece ocorrer sempre no momento da confirmação de dados por meio de perguntas acerca do eleitor. Já existem inúmeras reclamações em redes sociais como o Twitter.

Alguém conseguiu justificar pelo e-titulo? Pra mim só aparece mensagem de erro pic.twitter.com/NyRLTZCuwW — Pedro Santos (@pedrosino) November 15, 2020

Quem já havia feito login pela primeira vez antes da noite de ontem (14) no app não está enfrentando problemas na hora de votar, pois todas as informações já estavam carregadas antes da instabilidade.

A Justiça Eleitoral se pronunciou sobre o caso e informa que a dificuldade em acessar o e-Título está acontecendo devido à quantidade muito grande de acessos ao app. Até às 8h30 da manhã de hoje mais de 400 mil pessoas já haviam justificado ausência pelo app.

A área técnica do @TSEjusbr informa que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Confira mais informações no fio abaixo ?? — TSE (@TSEjusbr) November 15, 2020

O site do TSE já estava enfrentando problemas para desde quinta-feira (12) para carregar dados sobre local de votação dos eleitores. Agora com o e-Título instável, a última alternativa para descobrir onde o eleitor deve votar seria o chat oficial do TSE no WhatsApp, mas essa ferramenta também se mostrou instável em nossos testes. Considerando que houve várias mudanças de seção de votação devido à pandemia, o problema deve gerar vários inconvenientes para os eleitores.