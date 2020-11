e-Título: fotos de eleitores viram meme no Twitter

O primeiro turno das eleições municipais passou e um dos grandes destaques foi o e-título. Fora os inconvenientes que ele causou devido a instabilidades no servidor, o aplicativo rendeu hilários memes relacionados com a foto registrada para o título virtual.

O motivos das risadas foi o fato da foto ter sido tirada sem uma preparação prévia dos eleitores, uma vez que eles foram até o TRE apenas para cadastrar a biometria para as próximas eleições.

Os mesários Domingo vendo a foto do #eTitulo do povo do Twitter ?? pic.twitter.com/OzDVxG03Wn — ????????????o??? (@PauloHe57863338) November 14, 2020

a minha foto no etitulo eh essa pic.twitter.com/F4sLAGHQis — ?? (@barrruada) November 14, 2020

Vendo as fotos do povo do tt no e titulo // Fui ver a minha #eTitulo pic.twitter.com/cm9oZFmy6X — Iarley Mesquita (@Iarley2003) November 15, 2020

O mal funcionamento do app também não passou despercebido

E enquanto isso na sala de operações do #eTitulo pic.twitter.com/Iq6oEvsMwq — CARUSO, Thiago ??? ( de ?? ) (@thcaruso) November 15, 2020

Aqui podemos ver um técnico do TSE fazendo os últimos ajustes no servidor do aplicativo #eTitulo pic.twitter.com/BdwysbunB9 — Leo Sansonovicz (@leo_sans) November 15, 2020

