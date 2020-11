Edge recebe notificações na área de trabalho, anotações em PDF e mais

Uma atualização está introduzindo o sistema de notificações do Edge ao Windows 10, apresentando-as mesmo quando o navegador está fechado. O update trouxe uma série de melhorias ao navegador, incluindo uma experiência melhor na leitura de arquivos em PDF e mais recursos para multitarefas.

Anteriormente apresentado na versão do Edge 85, o sistema de notificações do Edge apresentava alertas de sites autorizados pelo usuário tanto com o navegador aberto, quanto fechado, aproveitando a integração do Microsoft Edge com o sistema da Microsoft. A ferramenta é especialmente útil para acompanhar os sites de notícias favoritos.

Ainda que seja uma ótima adição para os mais ligados na internet, a ferramenta pode resultar numa experiência invasiva e desagradável para os usuários menos atentos. Ainda não há meios fáceis (para quem tem pouca experiência com computador), para acessar o sistema de notificações e gerenciar quais sites tem permissão para enviá-las.

Windows Latest/Reprodução

Sendo assim, a adição das notificações em segundo plano gera uma experiência caótica para esse tipo de usuário. Resta torcer para que a Microsoft encurte o caminho para gerenciar os atalhos e eduque melhor como habilitá-los ou desabilitá-los na área de trabalho.

Como habilitar notificações do Edge na área de trabalho?

O processo é simples e o caminho para desabilitar e gerenciar as permissões dos sites é exatamente o mesmo. Para isso, acesse o menu de configurações do navegador, clicando o menu com “três pontos” no canto superior direito, vá em Configurações e clique em “Permissões do Site”, na coluna da esquerda.

Igor Almenara/Reprodução

Daí, acesse a seção de “Notificações”. Dentro dessa aba, é possível gerenciar todos os sites com permissão para apresentar notificações, desabilitá-los ou habilitá-los e ativar configurações como “Solicitações de notificações silenciosas” e as “Perguntas antes de enviar”, que protege o usuário de notificações não autorizadas.

Anotações em PDF e janelas personalizadas

A recente atualização adicionou uma ferramenta extremamente útil para a leitura de arquivos em PDF. Ao acessá-los, é possível criar anotações relacionadas a trechos do arquivo — perfeito para realizar revisões.

Windows Latest/Reprodução

Do outro lado, múltiplas janelas podem receber nomes personalizados. Para isso, basta acessar a barra de tarefas e clicar com o botão direito no ícone Edge e renomear as janelas da forma que preferir.