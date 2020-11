Editais SENAC 2020 abrem vagas de emprego para níveis fundamental, médio e superior

Novas oportunidades foram abertas no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas em cargos de diferentes níveis de escolaridade.

Vale ressaltar que o Senac, por ser uma entidade de direito privado, não realiza concurso público, por isso goza do direito de realizar processo seletivo sob sua discricionariedade, obedecendo os aspectos do regime jurídico de contratação de pessoal dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/1943 e suas alterações) e da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece as normas de contratação de empregados.

Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País.

Hoje, está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.

1 – Senac de Minas Gerais

Há vagas para:

Instrutor de Formação Profissional – Farmácia

Instrutor de Formação Profissional – Enfermagem

Auxiliar Administrativo

Consultor de Relacionamento

Estagiário de Psicologia

Analista de Recursos Humanos

Supervisor de estágio

Instrutor de Formação Profissional – Massagista

Supervisor de estágio – Técnico em Enfermagem

Inscrições: por meio do site do Senac-MG.

2 – Senac São Paulo

Há vagas para:

Oficial de manutenção (1 vaga)

Professor de Ensino Médio Técnico – Linguagens e suas tecnologias (1 vaga)

Professor de Ensino Médio Técnico – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (1 vaga)

Docente – Redes e Infraestrutura (1 vaga)

Docente – Segurança do Trabalho (1 vaga)

Programador Java (1 vaga)

Ajudante de cozinha (2 vagas)

Primeiro cozinheiro (1 vaga)

Balnearista – Massagista (1 vaga)

Mensageiro (2 vagas)

Professor de Ensino Médio Técnico – Tecnologia da Informação (1 vaga)

Inscrições: pelo site de carreiras do Senac SP.

3 – Senac Rio Grande do Sul

SENAC oferece oportunidades para os seguintes cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais

Analista II – Gerência de Tecnologias Educacionais – GETE

Professor de Ensino Médio

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo II

Secretário de Escola

Orientador de Educação Profissional C – *Técnico

Analista I – GETE – Gerência de Tecnologias Educacionais

Auxiliar Administrativo II

Orientador de Educação Profissional A

Orientador de Educação Profissional B ou C (conforme certificação idiomas)

Inscrições poderão ser feitas pelo site no Senac-RS.

4 – Senac Mato Grosso do Sul

Há vagas para:

Assistente II – Salário de R$ 2.712,00 por jornada de 40 horas mensais.

Inscrições: pelo site do Senac MS

Veja também: Oportunidade! Luandre RH abre 6.457 novas VAGAS de EMPREGO no Brasil