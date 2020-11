Editora Globo abre matrículas em Programa de Estágio 2021

Oportunidade! A Editora Globo, empresa de publicação impressa e digital, faz saber aos interessados a abertura de inscrições para o Programa de Estágio da Redação Integrada 2021 para os jornais O Globo e Extra, e a revista Época.

As vagas são destinadas a estudantes de comunicação social – jornalismo, design gráfico –digital e desenho industrial. Os selecionados atuarão no Rio de Janeiro ou na sucursal de Brasília.

Para candidatar-se, o interessado precisa ter 18 anos ou mais no momento da inscrição e previsão de formatura na faculdade em dezembro de 2021.

Para explicar a dinâmica do programa de estágio, William Helal Filho, coordenador de treinamento da Redação Integrada, fará uma live, transmitida nos sites e nas redes sociais da Globo, Extra e Época, no dia 4 de novembro, às 17h. O bate-papo será realizado juntamente com estagiários e ex-estagiários que hoje atuam como trainees e repórteres.

“Nosso programa de estágio tem como objetivo um intercâmbio de experiências. Enquanto oferecemos a oportunidade de o estudante vivenciar a prática do jornalismo em diferentes áreas da redação, esperamos que as pessoas selecionadas tragam para a empresa suas próprias perspectivas e questionamentos. Queremos ensinar o que sabemos, mas buscamos a renovação, a diversidade de pensamento. A ideia é estabelecer uma relação de troca com as novas gerações, em busca de um saber coletivo”, diz Helal Filho.

Em razão da pandemia do coronavírus, todo o processo seletivo será on-line.

Inscrição

Os interessados no Programa de Estágio 2021 da Editora Globo devem se candidatar, até o dia 15 de novembro, através do site oficial de recrutamento. O início do programa de estágio está previsto para janeiro de 2021.