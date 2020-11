Edu corre atrás de Helena, joga charme e constrange a ‘sogra’ · .

Mesmo após ser dispensado por Helena (Vera Fischer) e começar a ficar com Camila (Carolina Dieckmann), Edu (Reynaldo Gianecchini) não largará do pé da protagonista de Laços de Família. Ele fará questão de ir até a casa da ex-namorada de surpresa para ter uma discussão sobre o relacionamento dos dois. A esteticista deixará claro que acabou e que tomou a decisão certa.

Nos próximos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, a loira já saberá que Edu começou um romance com sua filha e o evitará a todo custo, para não ter que passar pelo constrangimento de revê-lo. Ela recusará até ligações telefônicas do médico, mas se surpreenderá quando ele tocar a campainha seu apartamento.

“Achei que você não estava querendo me atender, então vim direto”, explicará ele. Constrangida, Helena dará uma desculpa e o convidará para entrar. A prima de Pedro (José Mayer) falará que o médico está ótimo e Camila também, e já avisará que a jovem não está em casa.

“Eu não vim falar com a Camila. Eu vim ver você. Achei uma tremenda grosseria da minha parte você chegar [de viagem] e eu nem aparecer, não dar um telefonema. Enfim, dar as boas vindas”, comentará Edu.

A esteticista agradecerá a gentileza, mas falará que ele não precisa dessa formalidade pois, se já encontrou sua filha, já sabe como ela está. Ele jogará charme: “É apenas vontade de saber de você por você mesma”.

A personagem de Vera Fischer contará brevemente como a viagem lhe fez bem e dirá que trouxe um presente para Edu. “Mas eu trouxe para todo mundo”, ressaltará, para deixar claro que não pensou especialmente nele.

Ela irá até o quarto, ficará abalada ao se lembrar do passado entre os dois e em seguida voltará à sala para entregar o presente: uma faca toda decorada. A protagonista destacará que não comprou com nenhuma intenção agressiva.

De volta à conversa, Helena dirá a Edu que falou para Camila que deseja que os dois sejam felizes. “Nenhum de nós está sendo feliz, Helena. Pelo menos não suficientemente feliz. Nenhum de nós está sendo tão feliz quanto queria ser”, lamentará o galã.

Sem revival

A personagem de Vera Fischer responderá que cada um é feliz à sua maneira. Edu chegará bem perto e reclamará que ela o empurrou para fora de sua vida.

“Na minha opinião eu demorei demais pra fazer o que eu fiz. Não fazia mais sentido a gente manter um romance de fachada, eu percebendo que você estava de olho na minha filha o tempo todo. Fiz um exame de consciência e achei que eu deveria me retirar, deixar o caminho livre”, falará ela.

Edu ainda lamentará mais, dirá que os três poderiam ter conversado, mas a mãe de Fred (Luigi Baricelli) rebaterá que já estava tudo muito claro. Contará que ouviu de Alma (Marieta Severo) que deveria sair de cena, e que dessa vez concordou com a ricaça. Dirá ainda que estava insegura em relação ao jovem namorado.

“Eu lido muito bem com a minha idade e nunca tive problemas com a nossa diferença de idade. Mas não estava segura quanto a você”, sentenciará. Helena manterá sua palavra sobre ter feito a coisa certa, “antes tarde do que nunca”. O rapaz ficará visivelmente chateado com a rejeição.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!