Eduardo Barroca testa positivo para Covid-19 e desfalca o Botafogo no clássico contra o Flamengo

Recém-contratado, Eduardo Barroca não poderá assumir o Botafogo de imediato. Na tarde desta segunda-feira, o clube anunciou que o treinador testou positivo para Covid-19 e não comandará a equipe no clássico contra o Flamengo, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado oficial à imprensa, o Alvinegro confirmou que Barroca apresenta sintomas leves, mas passa bem. Com o treinador afastado para cumprir quarentena, os auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flávio comandarão os treinos da semana e a equipe diante do Flamengo.

Sem vencer há sete rodadas, o Botafogo ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Na semana passada, o clube demitiu o argentino Ramón Díaz, antes mesmo dele estrear, e contratou Eduardo Barroca, que estava no Vitória. Esta será a segunda passagem do treinador de 38 anos pelo Alvinegro.