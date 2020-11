Eduardo Musa é eleito presidente da CBSk

A chapa “Skate para Todos”, representada pelo atual presidente Eduardo Musa e por Eduardo Dias (vice), foi eleita com maioria de votos (23) para presidir a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) no quadriênio 2021-2024.

Pela primeira vez nos 21 anos da entidade, os próprios skatistas formaram a maioria do Colégio Eleitoral (15 dos 29 votos). A chapa “Skate é Mais”, representada por Rodil Junior (presidente) e Jason Alexander (vice), recebeu 6 votos.

O pleito ainda elegeu Claudinei Bio (25 votos), Warleiton Leitão (23 votos) e Renner Souza (21 votos) para o Conselho Fiscal, com Mario Hermani (10 votos) como suplente.

– Estou muito feliz. Não é uma conquista minha. É uma conquista de um grupo de trabalho, com um projeto sólido, com a intenção de desenvolvimento e fomento do skate nacional, que nos últimos 3 anos deu um pulo grande com a entrada no programa olímpico. Com a visibilidade e um pouco mais de recursos, a Confederação conseguiu se desenvolver. Então, me sinto muito orgulhoso principalmente porque é uma mostra da aprovação do mundo do skate no nosso trabalho – afirma Eduardo Musa, que, em outubro de 2017, assumiu a vice-presidência da entidade (Bob Burnquist como presidente). E, desde junho de 2019, estava à frente da CBSk com a renúncia do então mandatário.