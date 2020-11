Educação no campo: Instituições levam cursos para áreas rurais

A Fundação Itesp e Centro Paula Souza se uniram para ajudar na geração de empregos, renda e conhecimento nas áreas rurais. Ambas instituições em parceria com as prefeituras de Teodoro Sampaio, Rosana e Mirante do Paranapanema municípios do Estado de São Paulo, buscam levar o aprendizado das salas de aula para o campo.

Quase 400 alunos já se formaram nos cursos oferecidos e muitos já trabalham e aplicam os ensinamentos na prática.

Por enquanto, há três salas técnicas do Centro Paulo Souza na região do Pontal do Paranapanema, localizadas nos assentamentos rurais Haroldina, em Mirante do Paranapanema, Santa Zélia, em Teodoro Sampaio, e Gleba XV de Novembro, em Rosana.

De acordo com Marco Silva que responde pela diretoria executiva da Fundação Itesp, os cursos oferecem oportunidade aos jovens a continuarem o trabalho dos pais no campo, tal qual contribuem para geração de empregos, renda, conhecimento e desenvolvimento.

Aulas online no campo

Em decorrência da pandemia, medidas de distanciamento começaram a valer buscando frear o contágio do novo coronavírus. Contudo, professores e alunos tiveram que se reinventar para seguir com o ensinamento e aprendizado durante esse período.

Por isso algumas aulas seguem o modelo online e outras atividades se desenvolvem de forma presencial. Afinal, muitos trabalhos que já permaneciam no curso poderiam sofrer defasagem.

Entre as atividades realizadas no Curso Técnico em Agropecuária podemos citar, por exemplo:

Cultivo das hortas,

Plantio de mudas nativas e frutíferas,

Rega,

Poda,

Capina,

Manutenção de cercas,

Adubação,

Controle de pragas e doenças,

Colheita,

Processamento e comercialização de produtos

Aulas práticas

As aulas práticas são fundamentais para o entendimento dos processos. Em Teodoro Sampaio na unidade da ETEC Santa Zélia, destaca-se a CooperEtec onde os alunos aprendem sobre o processamento de pimentas.

Já na cidade de Rosana, o ensinamento consiste na manutenção dos cultivos na escola e visitas a propriedades rurais, para aprenderem sobre o confinamento de animais e sobre o uso dos maquinários no campo.

Por fim, na ETEC da cidade de Mirante do Paranapanema, os alunos aprenderam a coletar sementes e cultivar mudas e plantar, visando o reflorestamento de áreas impactadas pelo desmatamento e queimadas.

