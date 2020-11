Na manhã desta segunda-feira, o volante Danilo concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o momento do Palmeiras. O jovem atleta fez elogios ao trabalho do técnico Abel Ferreira e também ressaltou que o Alviverde está vivo nas disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

De acordo com o meio-campista, os treinos comandados pelo português têm foco na intensidade, o que ajuda a equipe a suportar fisicamente os jogos.

“São bons treinos, muito intensos. A intensidade que ele pede nos treinos é a mesma que pede nos jogos. Em todos os treinos ele quer que a gente dê os 100%, para quando chegar no jogo a gente poder fazer uma boa partida e sair com a vitória”, explicou.

Danilo também revelou os conselhos que recebe do treinador. segundo o atleta, há um pedido para deixar o time mais ágil.

“Ele pede para acelerar o jogo, dar dinâmica na partida. Estou podendo fazer bem esse papel, ajudando a equipe”, afirmou.

As dicas de Abel Ferreira não se limitam ao Danilo. O jogador apontou que é comum que o comandante tenha conversas individuais e coletivas ao longo das atividades.

“Ele ajudou bastante a gente, tanto no individual como no coletivo. Sempre nos treinos ele chama alguém para conversar individualmente. Isso foi dando confiança para a equipe. Graças a Deus estamos fazendo um bom Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil”, concluiu.

Ainda que esteja sofrendo com uma longa lista de desfalques, o Palmeiras vive uma fase positiva na temporada. A equipe é semifinalista da Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Libertadores e ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com cinco ponto a menos que o líder Atlético-MG.