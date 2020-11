Eleição do Vasco: Cármem Lúcia nega pedido de Leven para seguimento de recurso no STF

Derrota de Luiz Roberto Leven Siano. A ação do candidato mais votado na eleição do Vasco de sábado passado foi rejeitado pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármem Lúcia. No jargão jurídico, o recurso teve “seguimento negado”.

Leven Siano também tem duas ações no Superior Tribunal de Justiça (STJ: um pedido de reconsideração e um mandado de segurança. Ambos visam a anulação de decisão que suspendeu o pleito do último sábado – mas a Mesa Diretora entendeu de forma diferente e prosseguiu o rito. Leven foi o mais votado, na ocasião.

Contudo, até segunda ordem, a eleição do Vasco (adiada em uma semana pela decisão do STJ) está marcada para ter início as 9h deste sábado. Quem quiser votar pessoalmente poderá ir à sede do Calabouço, mas também é possível votar pela internet. Como Leven, Alexandre Campello e Sérgio Frias retiraram candidatura, os concorrentes são Jorge Salgado e Júlio Brant.