Eleições nos EUA: astrounautas participam em votação do espaço

As eleições presidenciais do Estados Unidos estão marcadas para acontecer nesta terça-feira (3). A disputa marca, principalmente, embate entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. O dia de ir as urnas terá, também, uma votação do espaço para os estadounidenses que estão em missões espaciais.

Eleições dos EUA

No país norte-americano, o sistema de votação é bem diferente e funciona de forma não obrigatória. Dessa forma, muitas campanhas de conscientização para a importância do voto acontecem e até algumas ações que possam promover um maior número de participantes.

Entre as iniciativas, está a possibilidade de votar antes do dia das eleições. A prática é chamada de voto antecipado, que visa promover um maior número de pessoas nas urnas dos Estados Unidos.

A votação do espaço

A partir deste tipo de ação que a astrounauta Kathleen Rubins exerceu seu direito como cidadã americana direto de uma estação espacial. No dia 22 de outubro, uma conta de Twitter da NASA divulgou que Rubins participou das eleições em uma votação do espaço.

From the International Space Station: I voted today — Kate Rubins pic.twitter.com/DRdjwSzXwy — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 22, 2020

A postagem mostra a astronauta após votar, a uma distância de mais de 400 quilômetros de distância da Terra. Além disso, a legenda traz uma mensagem de Kathleen Rubins dizendo “Eu Votei”, como uma forma de incentivar estadounidenses ao redor do páis a fazer o mesmo.

A votação a distância foi feita em um ambiente de gravidade zero e em uma tenda com os inscritos: ISS Voting Booth (que significa cabine de votação da Estação Espacial Internacional).

Para um cidadão dos EUA, votar no espaço é possível há anos e tudo isso graças a uma lei aprovada em 1997 pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos, que criou uma estrutura para os astronautas participarem via e-mail.