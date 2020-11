Elenco de The Walking Dead: veja o antes e depois dos personagens (FOTOS)

No dia 31 de outubro de 2010, estreava na televisão o episódio piloto de The Walking Dead. O seriado se tornou, desde então, um dos maiores sucessos e uma referência em séries de zumbi. Nessa jornada, os fãs e o próprio elenco de The Walking Dead cresceram muito durante as temporadas vividas nesta realidade distópica.

Hoje (31), portanto, são celebrados os 10 anos desde a estreia de The Walking Dead, que está na sua 11ª e última temporada. Para comemorar essa data tão importante, o Minha Série separou uma lista com o antes e o depois de alguns dos principais nomes no elenco de The Walking Dead. Confira.

Andrew Lincoln (Rick Grimes)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Lincoln viveu o personagem que foi o rosto e a estrela de The Walking Dead durante muito tempo: Rick Grimes. O xerife de King County foi um dos líderes do grupo, sendo da 1ª temporada até a 9ª temporada, quando se despediu da série no episódio What Comes After. Lincoln deve retornar ao papel de Grimes para um longa-metragem que está sendo planejado.

Jon Bernthal (Shane Walsh)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

O ator foi responsável pelo papel de Shane Walsh, o braço direito e melhor amigo de Rick Grimes no mundo pré-apocalíptico. Após a chegada dos zumbis, a relação entre os dois só se desgasta e, na 2ª season, ele acaba se tornando o principal antagonista da série. Shane morre tentando emboscar Rick para se tornar o líder do grupo. Atualmente, Bernthal foi o protagonista da série The Punisher, na Netflix.

Norman Reedus (Daryl Dixon)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Daryl Dixon, interpretado por Norman Reedus, fez o caminho inverso de Shane Walsh. Apresentado como alguém brutal e nada confiável, o personagem se desenvolveu e chegou a dividir com Rick o protagonismo da série. Após a saída do xerife, Daryl se tornou o principal rosto de The Walking Dead, aparecendo em todos os produtos da série. O sucesso é tanto que ele já está marcado para participar do spin-off Daryl & Carol, que deve começar a ser produzido após o fim de TWD, em 2023.

Laurie Holden (Andrea)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Holden interpretou a carismática Andrea, que teve um dos finais mais emocionantes da série. Na 3ª season, após descobrir que havia sido mordida por um zumbi, Andrea decide tirar a própria vida para não se tornar um ser monstruoso. Após fazer parte do elenco de The Walking Dead, Holen participou das séries The Americans e Proven Innocent.

Steven Yeun (Glenn Rhee)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Glenn Rhee foi um marco na série. O personagem interpretado por Yeun fez parte de um dos casais mais românticos da série e também sofreu a morte mais impactante do seriado — quando Negan assassina Rhee de forma extremamente violenta na frente de todo o grupo. Hoje em dia, Yeun empresta a voz para Speckle na animação Tuca & Bertie.

Chandler Riggs (Carl Grimes)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Um dos personagens em que é mais perceptível a passagem do tempo é Carl Grimes, que foi interpretado por Chandler Riggs. O ator entrou para o elenco de The Walking Dead com apenas 10 anos, ou seja, ele cresceu nos estúdios da AMC. Infelizmente, Carl morre na 8ª temporada da série após ser mordido por um zumbi. Atualmente, Riggs é um personagem recorrente em A Million Little Things.

Jeffrey DeMunn (Dale Horvath)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Jeffrey era um dos atores mais velhos no elenco de The Walking Dead e fez o papel de Dale Horvath, que era amado pelos fãs pelo seu bom coração e forte moral. Ainda assim, Dale morreu no meio da 2ª temporada atacado aleatoriamente por um zumbi. Atualmente, DeMunn está no seriado americano Billions.

Michael Rooker (Merle Dixon)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Um dos vilões mais estimados do seriado, Merle Dixon foi um personagem complicado e exemplificou várias coisas ruins na sociedade, como racismo e misoginia. Morreu na 3ª temporada ao enfrentar o Governador. Fora do elenco de The Walking Dead, fez filmes como Os Guardiões da Galáxia e The Suicide Squad.

Lennie James (Morgan Jones)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Inicialmente um pacifista, Morgan Jones foi um dos personagens que mais sofreu durante o seriado. Interpretado por Lennie James, Morgan foi recorrente em TWD até a 8ª temporada, quando saiu da série para estrelar Fear The Walking Dead. Hoje em dia, James continua com o seu papel no spin-off da série.

Melissa McBride (Carol Peletier)

(Fonte: Decider/Reprodução)Fonte: Decider

Fechando a lista, temos a ainda sobrevivente Carol Peletier. No começo da série, Carol é uma mulher que fica chorando pelos cantos e que sofre nas mãos de um marido abusivo. Entretanto, no decorrer do programa, ela floresce e se torna uma das principais referências da série. McBride ainda está no elenco de The Walking Dead e, quando acabar o seriado, vai fazer parte do spin-off Carol & Daryl, com Norman Reedus.

E aí, qual personagem você acha que mais mudou nesses 10 anos de The Walking Dead?