Elogiado por Mancini, Luan vive rara sequência jogando no Corinthians

O meia-atacante Luan vem ganhando cada vez mais espaço na equipe do técnico Vagner Mancini. Principal reforço da equipe na temporada, o camisa sete ainda não encontrou o seu melhor futebol e vem recebendo críticas dos torcedores corintianos.

Porém, o jogador vem evoluindo e depois de oito meses, o jogador do Timão voltou a disputar dois jogos inteiros de forma consecutiva. Isso não acontecia desde as partidas contra Santo André, Novorizontino e Ituano. Mancini elogiou a postura do jogador, mas ressaltou que ele ainda precisa evoluir mais.

– Acho que hoje o Corinthians foi mais ou menos o que o Luan apresentou. Assim como a equipe, ele foi muito bem no primeiro e caiu no segundo. Não atribuo a responsabilidade da queda de rendimento da equipe para ele, mas ele já está entendendo melhor o que ele tem que fazer. Ele tem capacidade e está disposto a fazer melhor. A partir do momento em que você vê ele brigando, ainda não é o ideal, quero ele brigando por todas as bolas, em todos os lances – afirmou o técnico em entrevista coletiva.

Mancini ainda ressaltou que o camisa sete precisa ser cobrado e que, só assim, ele conseguirá ser o jogador que a torcida do Corinthians quer ver em campo.

– Precisamos cobrá-lo para ele ser mais do que foi hoje, mas entender que ele está se readaptando. Vamos acreditar que ele vai nos dar resposta. Quando acreditamos e passamos confiança, a chance dele melhorar aumenta. Resumindo: foi bom no primeiro tempo, razoável no segundo, mas tem que melhorar – finalizou o comandante corintiano.