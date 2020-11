Elon Musk confirma que testou positivo para covid-19

O empresário Elon Musk, que entre outros projetos comanda a Tesla e a SpaceX, testou positivo para o novo coronavírus. Ele mesmo confirmou o resultado em uma postagem em seu perfil do Twitter.

Porém, Musk não está totalmente confiante na eficácia do procedimento. “Algo extremamente fictício está acontecendo. Testei para a covid quatro vezes hoje. Dois testes vieram negativo, dois voltaram positivo. Mesma máquina, mesmo teste, mesma enfermeira. Foi um teste rápido de antígeno da Becton Dickinson”, escreveu na rede social.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Em resposta a questionamentos de seguidores, Musk confirmou que vai realizar os testes PCR, que são mais precisos, mas respondem apenas depois de 24 horas — veja aqui a diferença entre eles. O empresário ainda alegou que está com sintomas “de um leve resfriado”.

Histórico negacionista

Musk foi muito criticado nos primeiros meses da pandemia por publicações negacionistas. Inicialmente, ele minimizou o espalhamento do coronavírus e disse que acidentes de carro matam mais que a doença. Ainda em março e sem provas científicas, ele ainda sugeriu o uso da cloroquina no tratamento, pois seria “melhor do que nada”. Estudos posteriores da Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmaram que o remédio não era eficaz no tratamento.

Musk ainda criticou as medidas de lockdown da Califórnia, pois teve uma das fábricas fechadas na região. Posteriormente, ele afirmou ainda que não tomará uma eventual vacina. Ele chegou até a ser criticado por Bill Gates por espalhar desinformação.

Ele reduziu as críticas com a reabertura parcial dos negócios, mas a pandemia voltou a avançar: a identificação de novos casos nos Estados Unidos bateu recorde nesta semana por três dias consecutivos, sendo que outubro já registrou uma nova onda de aumento nas infecções em várias partes do mundo. Musk também viaja com frequência às fábricas da Tesla, que inclui unidades na Europa, atualmente em fase de novo lockdown em certas regiões.