Em Campinas, jogo por G4 ou Z4 ocorre entre Ponte Preta e Brasil-Pel

O típico confronto de duas equipes que brigam nesse momento por situações distintas na Série B do Brasileirão ocorrerá às 16h dessa sexta-feira (13) entre Ponte Preta e Brasil de Pelotas na cidade de Campinas.

Para o duelo do Moisés Lucarelli, o time da casa, que tem 31 pontos e está em sexto lugar, tem ambições importantes pensando na briga para entrar no grupo dos quatro primeiros colocados.

Isso porque Juventude e Sampaio Corrêa, os dois times que separam a Macaca do G4, se enfrentam no sábado (14) e podem favorecer o time campineiro em roteiro onde, além de vencer, ficaria igualado em pontos com os maranhenses caso eles também triunfem.

Já no lado da equipe gaúcha, a ideia é seguir o mais distante possível da parte baixa da tabela para evitar com que a campanha de 2020 seja tão sofrida na luta visando a permanência na Série B como foi em 2019.

Nesse momento, o Xavante tem 25 unidades e está na 14ª colocação, cinco unidades adiante do Náutico que é o primeiro ocupante do tão temido Z4 com o adendo de que, das equipes que estão atrás na tabela, apenas os pernambucanos ainda não atuaram pela 21ª Rodada.