em jogo de dois gols contra, Arsenal vira, goleia o Molde e segue invicto

O Arsenal voltou a campo nesta quinta-feira (5 de novembro) para encarar o Molde. Os Gunners saíram atrás, mas venceram os noruegueses por 3 a 1 e seguem 100% no Grupo B da Europa League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta segue com 100% de aproveitamento e lidera sua chave, com 9 pontos, à frente dos norugueses. Rapid Viena, com três, e Dundalk, que não pontuou, completam a chave.

No entanto, o primeiro tempo não foi tão fácil para o Arsenal. Os ingleses começaram com a bola, buscando o gol no início, mas, quem saiu na frente foi o Molde.

Aos 22 minutos, após assistência de Eikren, Ellingsen arriscou de fora da área e abriu o placar para os noruegueses.

O empate do Arsenal veio somente ao final do primeiro tempo. E em um gol contra. Em contra-ataque, Nketiah recebeu, cruzou para área e Haugen fez contra.

Segundo Tempo

Os Gunners voltaram pressionando na segunda etapa e o Molde jogava por uma bola no contra-ataque para sair de Londres com a vitória. Com a pressão inglesa, o gol saiu. E, mais uma vez, foi contra.

Aos 17, em rápido toque de bola, que durou mais de um minuto, Sinyan tentou cortar cruzamento e jogou contra o próprio patrimônio.

O terceiro veio sete minutos depois. Em mais uma bela troca de passes, Saka serviu Pépé, que pegou de primeira e estufou as redes do goleiro Linde.

O que fechou o placar veio 43. Em saída errada de bola do Molde, Pépé recebeu e serviu Willock, que bateu sem chances para o goleiro.

Arsenal 4 x 1 Molde

GOLS: Arsenal: Haugen (contra), Sinyan (contra), Pépé e Willock; Molde: Ellingsen

ARSENAL: Leno; Mitland-Niles (Cédric Soares), Mustafi, David Luiz e Kolasinac; Xhaka (Tierney), Ceballos (Elneny), Willian (Saka), Willock e Pépé; Nketiah. Técnico: Mikel Arteta

MOLDE: Linda; Wingo, Bjornbak, Gregersen (Sinyan) e Haugen; Aursnes, Hussain, Ellingsen (Monstrom), Eikrem (Brynhildsen) e Bolly (Knudtzon); Omoijuanfo (James). Técnico: Erling Moe

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

É a 3ª vitória consecutiva do Arsenal

Arsenal marcou 9 gols em 3 jogos na Europa League

Classificação

GRUPO B

1. Arsenal: 9 pontos

2. Molde: 6 pontos

3. Rapid Viena: 3 pontos

4. Dundalk: 0 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 08/11, 16h15*, Arsenal x Aston Villa, Premier League

Domingo, 08/11, 14h*, Molde x Kristiansund, Campeonato Noruguês

*horário de Brasília