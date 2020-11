Em noite de reencontro, Corinthians busca empate com Atlético-GO após pênalti polêmico

No reencontro de Vagner Mancini com sua ex-equipe, não houve vencedores. Atlético-GO e Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Olímpico, em Goiânia, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Oliveira abriu o placar para os mandantes no fim do primeiro tempo, enquanto Fábio Santos definiu a igualdade ao converter um pênalti polêmico depois do intervalo.

Com o resultado, o Corinthians, que vinha de duas vitórias seguidas na Série A, chega a 25 pontos e dorme na nona posição.

Já o Atlético-GO está no 13º posto com 23 pontos e completa seis partidas oficiais sem vitórias (quatro derrotas e dois empates).

Luan em ação pelo Corinthians Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians

GOLS: Oliveira (Atlético-GO); Fábio Santos (Corinthians)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, Oliveira, Gilvan e Nicolas (Natanael); Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas (Wellington Rato); Ferrareis, Zé Roberto (Júnior Brandão) e Chico (Matheuzinho). Técnico: Eduardo Souza

CORINTHIANS: Cássio; Fagner Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Camacho) e Xavier (Gustavo Mosquito); Ramiro (Éderson), Luan e Otero (Everaldo); Matheus Davó (Léo Natel). Técnico: Vagner Mancini

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Foi o 3º jogo e o 1º gol de Fábio Santos desde o seu retorno ao Corinthians

O Corinthians não venceu o Atlético-GO nos 3 últimos jogos entre as equipes (2 empates e uma derrota)

Corinthians levou 26 gols e tem a 3ª pior defesa do campeonato

Finalizações: Atlético-GO 15 x 6 Corinthians

Finalizações no alvo: Atlético-GO 5 x 2 Corinthians

Posse de bola: Atlético-GO 44% x 56% Corinthians

O jogo



1 Relacionado

Em um primeiro tempo longe de empolgar, os mandantes foram mais perigosos e finalizaram mais vezes no geral (nove a dois) e no alvo (cinco a zero) e conseguiram abrir o placar aos 43min. Nicolas cobrou escanteio da esquerda, e Oliveira cabeceou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, Mancini mandou Gustavo Mosquito a campo na vaga de Xavier, e o time visitante passou a ser mais ofensivo. Neste cenário, veio o empate aos 12min de forma polêmica. Gilvan foi cortar na área, tocou de leve na bola e, na sequência, acertou Fagner. O árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima marcou a penalidade, que foi convertida por Fábio Santos.

Apesar da melhora do Corinthians depois do intervalo, o que deixou o jogo equilibrado, a partida seguiu sem empolgar e com poucas chances claras de gol. Assim, o empate persistiu no placar até o apito final.

Classificação

– Atlético-GO 13º lugar, com 23 pontos

– Corinthians: 9º lugar, com 25 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no sábado.

Sábado, 14/11, 19h*, Corinthians x Atlético-MG

Sábado, 14/11, 21h30*, Flamengo x Atlético-GO

*horário de Brasília