Um gato foi resgatado, na manhã desta sexta-feira, 13, após ficar preso no compartimento do elevador do campus da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), na cidade de Penedo, região do Baixo São Francisco.

Populares perceberam que o animal não conseguia sair do local e acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. Uma guarnição, com cinco militares, esteve no campus e realizou o resgate com sucesso.

Fonte: AL24horas