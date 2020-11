Em Piaçabuçu, homem ameaça policiais com arma, é perseguido e preso

Nesta sexta-feira, 20 e novembro, ao realizarem patrulhamento no Povoado Retiro, em Piaçabuçu, policiais se depararam com um veículo suspeito nas imediações do Restaurante Carrancas, localizado às margens da Al-101 Sul.

Os militares fizeram a abordagem no veículo e iniciou com verbalização, solicitando que as demais pessoas saíssem do carro. A mulher acatou a ordem e desceu, já o motorista começou a tentar esconder algum objeto que se encontrava no banco do passageiro. O mesmo fechou a porta do passageiro e engatou a marcha ré, no momento em que passou pela guarnição policial com uma arma de fogo em punho, direcionada para os policiais que de pronto responderam à ameaça.

Foi iniciada uma perseguição que ocorreu por aproximadamente 5 km, terminado devido às avarias do veículo. O indivíduo abandonou o carro, e desceu com a arma em punho adentrando no manguezal. Foi solicitado ao batalhão apoio para continuar as buscas, resultando na apreensão do meliante e comutantemente outras guarnições estavam a procura dos outros 3 indivíduos, onde foram encontrados em um micro-ônibus em direção a Penedo.

Com Assessoria do 11º BPM