Em PIaçabuçu homem é abordado com mais de 31 mil reais, arma de fogo e balaclava

Nesse sábado, policiais do 11º BPM estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo da marca Volkswagen, modelo gol de cor branca de placa ORQ-2046, parado na AL-225, próxima à entrada do bairro Paciência. De pronto a guarnição policial realizou a abordagem que iniciou com verbalização, onde o indivíduo não acatou a ordem do comandante.

O mesmo não obedeceu às orientações de segurança da abordagem policial e ainda desacatou os militares. O elemento também aparentava sinais de embriaguez.

A guarnição se aproximou do veículo e conseguiram conter o homem, realizando a abordagem pessoal e a busca no veículo.

Foi encontrado em posse do rapaz, identificado apenas com as iniciais A. E. D. S., no banco do carona, uma arma de fogo PT 938 da Taurus, uma quantia em espécie de R$ 31.437,00 e ainda uma balaclava.

Diante do fato o indivíduo foi conduzido a delegacia de São Miguel dos Campos para realizar os procedimentos cabíveis.