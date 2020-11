Em post, Neymar faz mistério sobre ‘crush’, mas amigos entregam nome

O relacionamento aberto entre Neymar e a cantora Gabily virou notícia nesta semana e o jogador resolveu brincar com o fato neste domingo. O jogador postou uma foto em que mexe no celular e questiona: ‘Falando com a crush. quem será o @?’.

Não demorou para que o nome de Gabily fosse ‘jogado no ventilador’ nos comentários da postagem, limitada apenas para pessoas que o Neymar segue. O jogador Lucas Lima brincou: ‘Posso marcar?’. Já o influenciador David Brasil foi além: ‘@Gabily, postei e saiu correndo’ – disse, marcando o perfil da cantora. Neymar e a cantora responderam com emojis de risada.

Segundo informações do Jornal “Extra”, a relação dura há oito meses e começou no início da pandemia. O affair, que surgiu após uma conversa por rede social, evoluiu ao ponto do craque já ter apresentado a funkeira carioca para a família e amigos.

Apesar da evolução do affair, o combinado é ter um “relacionamento aberto” e sem compromissos ou cobranças. Gabily chegou a viajar para Paris, onde ficou hospedada num hotel, e visitas de Neymar. Ela ficou com três amigas e ambas foram para a mansão do jogador posteriormente. Ambos retornaram juntos ao Brasil recentemente.