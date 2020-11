Em pronunciamento como prefeito, JHC fala em concursos e ressalta independência

Durante o primeiro pronunciamento do prefeito eleito JHC (PSB), na noite deste domingo (29), o prefeito eleito iniciou afirmando que começou a jornada de forma independente e com coragem. Assim como em outros discursos, JHC reforçou que o povo de Maceió quer mudança.

“Nós sempre falamos em mudança, mas a partir de agora é falar e fazer a mudança”, destacou. Ele também disse que vai usar a potência do povo e afirmou que veio para mudar a educação, saúde e o jeito de fazer política:“Vamos atuar. Não serei um prefeito de gabinete. Vamos diminuir os custos para investir em Maceió”.

O gestor eleito disse que vai fazer uma auditoria e que vai investigar contratos. “E se for necessário vamos cancelar os contratos e fazer uma nova licitação”.

Ao lado do novo prefeito estava o vice, o ex-governador Ronaldo Lessa, a quem JHC disse que a experiência vai agregar. “Vi sua atuação na Câmara dos Deputados e você conseguiu unir a bancada federal de Alagoas. Foi o político que mais construiu escolas. Sua experiência será importante”.

Questionado sobre uma possível candidatura dele ou do senador Rodrigo Cunha (PSDB) ao governo, em 2022, o prefeito eleito disse que ainda é muito cedo para falar sobre isso. “Precisamos respeitar cada etapa. Hoje é momento de pensar em trabalho. Eu e Rodrigo Cunha temos muitas ideias em comum e ele será fundamental, vai nos ajudar muito em Brasília e vai estar lá para cuidarmos do afundamento dos quatro bairros, para derrubarmos o veto dos precatórios do Fundef, gerar emprego e renda na indústria do turismo”.

O prefeito eleito também garantiu que fará concursos públicos, citando o baixo efetivo na guarda municipal e a grande quantidade de obras paradas na capital por falta de engenheiros, além da necessidade da contratação de médicos e outros profissionais da saúde.

“Enxugando o cabidão de empregos, conseguiremos fazer uma gestão eficiente. Assim como fez Ronaldo Lessa, que moralizou os concursos públicos em Alagoas, vamos fazer em Maceió. Quando o servidor público está motivado, ganha quem mais precisa”, afirmou.

Sobre o que classificou de “máfia do transporte público em Maceió”, JHC disse que, assim que tomar posse, irá convocar o Conselho Municipal de Trânsito, para se debruçar sobre as informações da área na capital, sem descartar, inclusive, a possibilidade de redução da tarifa de ônibus.

Fonte: Cada Minuto