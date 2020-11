Em retorno ao peso leve, ex-campeão Rafael dos Anjos encara Paul Felder na luta principal do UFC Vegas 14

O UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, sedia neste sábado (14) o UFC Vegas 14. Na luta principal, o brasileiro Rafael dos Anjos, ex-campeão peso-leve, retorna à categoria onde reinou entre 2015 e 2016 para enfrentar o experiente Paul Felder, que assumiu o combate com apenas cinco dias de antecedência, substituindo o russo Islam Makhachev. No co-main event, pela divisão dos meio-médios, Abdul Razak Alhassan mede forças diante de Khaos Williams.

A edição desta noite, além de Dos Anjos, contaria com outros dois brasileiros em ação. No card preliminar, pelo peso galo, o mineiro Geraldo “Espartano” de Freitas vai encarar o americano Tony Gravely. Já Antônio Arroyo iria enfrentar Eryk Anders, mas depois de não bater o peso na manhã de sexta-feira, Anders passou mal e foi hospitalizado.

Em volta aos leves, Dos Anjos encara Felder



Paul Felder (17-5-0) e Rafael dos Anjos (29-13-0) prometem uma movimentada luta principal no UFC deste sábado, em Las Vegas. O confronto marca o retorno do brasileiro à divisão onde se tornou campeão, o peso leve. Rafael passou os últimos três anos atuando pela categoria de cima, meio-médio, e chegou a disputar o cinturão interino, sendo derrotado por pontos por Colby Covington. O lutador, porém, deixou a categoria após sofrer duas derrotas consecutivas, para Leon Edwards e Michael Chiesa, respectivamente.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Dos Anjos entra no UFC Apex para iniciar uma nova fase na carreira e retomar o título que um dia já foi seu. O desafio começou já no início da semana, quando teve seu oponente trocado. Rafael iria enfrentar Islam Makhachev, mas o russo teve de ser retirado do card. Em seu lugar entrou o americano Paul Felder. Aos 36 anos, ‘The Irish Dragon” é o sétimo entre os leves e não luta desde fevereiro, quando foi derrotado por Dan Hooker via decisão dividida em um confronto muito equilibrado.

Espartano em ação no card preliminar



O peso-galo Geraldo de Freitas também busca retomar o caminho das vitórias. Depois de estrear com um triunfo sobre Felipe Cabocão, o mineiro de Conselheiro Lafaiete foi derrotado por decisão dividida para Chris Gutierrez em agosto do ano passado. O “Espartano”, que treina na Nova União, no Rio de Janeiro, aproveitou o tempo longe dos octógonos para aperfeiçoar seus treinamentos. Geraldo espera colocar tudo em prática contra o americano Tony Gravely (19-6-0), que vem de derrota para Brett Johns em sua última luta.

CARD COMPLETO:

UFC Fight Night 182

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 14 de novembro de 2020

Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-leve: Paul Felder x Rafael dos Anjos

Peso-meio-médio: Abdul Razak Alhassan x Khaos Williams

Peso-palha: Ashley Yoder x Miranda Granger

Peso-casado (até 88,5kg): Brendan Allen x Sean Strickland

Peso-palha: Kay Hansen x Cory McKenna

Peso-galo: Louis Smolka x José Alberto Quiñonez

Card preliminar (19h, horário de Brasília)

Peso-palha: Randa Markos x Kanako Murata

Peso-galo: Tony Gravely x Geraldo de Freitas

Peso-meio-médio: Alex Morono x Rhys McKee

Peso-pesado: Don’Tale Mayes x Roque Martinez