Empreendedorismo – Mercado de Nicho

Empreender em nicho de mercado requer observações

Pensar em alguns pontos antes de optar por empreender em um nicho de mercado é fundamental para o sucesso do negócio. Por isso, trouxemos algumas observações para o empreendedor.

Produto vendável

O seu produto é algo que as pessoas já estão procurando ou é algo que preciso convencer o cliente?

Essa resposta lhe dará a viabilidade do empreendimento no que tange ao seu fluxo de caixa. Isso porque se precisar convencer o seu público então o investimento em Marketing Digital precisará ser mais elevado. Sendo assim, analise a viabilidade a sua ideia. Uma vez que mercado de nichos não é indicado para quem precisa criar demandas.

Especialista

Um nicho de mercado pede por um especialista. Ao passo que se esse será o seu diferencial. Sendo assim, seja especialista em um produto único ou uma linha de produtos. Bem como alguma exclusividade de serviço.

Concorrência no nicho

Há concorrência estabelecida no mercado dentro do seu nicho? Essa informação servirá para a sua base estratégica. Assim sendo, analise se ainda com concorrência há um número mínimo de clientes que podem transformar seu negócio em lucro.

Analise os riscos que a concorrência coloca para a sua entrada nesse nicho, bem como suas possíveis reações para vencer esse desafio.

Comunicação Online

A comunicação online é um facilitador para o seu nicho? Assim sendo, precisará comprar sua audiência através de valores altos?

Analise essa questão, uma vez que comprar sua audiência pode sair mais caro que a lucratividade do seu negócio.

Diferenciação

Você possui uma estratégia de diferenciação para entrar no nicho escolhido? Certamente há algum diferencial no seu negócio. No entanto, analise como proceder na exposição desse diferencial. Pode ser um novo produto, conceito ou ferramenta de mercado. Contudo, ainda pode atuar ofertando uma versão inovadora de algo já existente.