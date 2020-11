Segunda linha no empreendedorismo?

Empreender com produtos de segunda linha é uma realidade Brasileira que nem sempre é considerada.

Já falamos sobre ter um produto foco no seu empreendimento, bem como isso é importante para dar vazão ao empreendedorismo. No entanto, não havíamos falado ainda sobre a importância dos produtos de segunda linha.

A população Brasileira tem enraizado em seu perfil de consumo buscar por produtos com preço menores. Ao passo que a empreendedor fica a tarefa com acertar na precificação. Falamos sobre a fórmula Markup, por exemplo, para que não fique no prejuízo ao colocar os preços.

Sendo assim, muitas empresas perdem mercado ao não adotar uma “estratégia de guerra” para driblar a concorrência, a segunda linha de produtos.

Consumidor pesquisador que busca por preços baixos

Essa estratégia consiste numa fórmula muito simples, agradar esse consumidor que busca preço baixo, porém que está em maior número.

Sendo assim, as empresas saem dos extremos do público-alvo, ao passo que ou possui produtos muito caros e muito bons, ou apenas produtos desqualificados que não interessam em nada ao cliente que sabe o que quer, porém é um pesquisador.

Produção ou revenda aproveitando o que já possui de infraestrutura

Nesse caso, a empresa produz ou revende produtos que estão entre esses extremos, sendo um equilíbrio entre o seu produto foco e o que produto que o empreendedor nem quer adquirir para repassar.

Muitas marcas famosas possuem produtos de segunda linha, ou subprodutos atendendo a essa vertente do mercado. Sendo assim, a empresa aproveita da infraestrutura que possui, bem como da sua divulgação de marketing digital para atuar com produtos que agradem a esse publico.

Vantagem competitiva e novos clientes para conhecer sua empresa

Ao passo que o seu produto foco já custeie toda a sua estrutura. Sendo os produtos de segunda linha uma forma de vender em quantidade, ainda que não com tanto lucro, e atrair leads para seus produtos mais caros. Uma vez que o cliente passe a confiar na empresa.

As vantagens de uma linha ou marca alternativa é que a empresa já tem o espaço na empresa, a tecnologia, a logística, a infraestrutura administrativa e de vendas, e esses custos já estão sendo pagos pelos produtos de primeira linha ou a marca tradicional.