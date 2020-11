Empresa parceira de clubes da Série A inaugura campus de inovação

A dupla inovação e esporte começa a marcar gols no Brasil. Acaba de ser lançada a Sportheca, empresa que desenvolve e entrega soluções para turbinar o esporte brasileiro. Com bases em São Paulo e Valência, na Espanha, a Sportheca nasce para ser uma plataforma de transformação real para a indústria do esporte, através da produção e coprodução de inovação e tecnologia em escala.

A empresa já possui três projetos de digitalização operando em clubes de futebol da primeira divisão do país: São Paulo, Atlético Mineiro e Fortaleza, além do trabalho com a Federação Romena de Futebol. E inaugurou nesta última quarta-feira, dia 11, um campus de inovação, em Pinheiros, na capital paulista. Entre maio e outubro, as três plataformas de Fan Engagement Monetization, ou SupperApps, apresentaram crescimento de 53% e distribuíram mais de 5,5 milhões em moedas.

– Hoje existe uma geração de pessoas multi telas, e buscamos ser um dos clubes referência em inovação, criatividade, em experiências para o torcedor no digital e por isso procuramos a melhor parceria – explicou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, no lançamento do app do Leão, que teve 3 milhões de acessos nos primeiros dez dias.

A Sportheca foi criada por três apaixonados por esporte, de áreas distintas e essenciais para esse negócio acontecer, que trabalham incansavelmente desenvolvendo soluções para o esporte avançar, impactando positivamente a indústria e a comunidade. À frente da empresa está Eduardo Tega, consultor em desenvolvimento e inovação no esporte e fundador da Universidade do Futebol. Capitaneando a Inteligência está Fábio Scripilliti, que finalizou o projeto da Sportheca em Stanford (EUA). E a Operação da empresa é liderada por Gustavo Verginelei, craque em Big Data e Machine Learning orientados ao mundo esportivo.

– A Sportheca é mais que um campus e uma sports tech. É uma API, que além de fazer conexões também cria e executa soluções para a indústria do esporte – explica Tega.

A empresa busca e desenvolve soluções inovadoras, em parceria ou solo, para clubes e entidades, de diferentes esportes, com produtos que geram engajamento de torcida e monetização para clubes; para aprimorar a gestão das entidades; ou ainda com foco na performance dos atletas.