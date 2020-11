Empresário de Lautaro comenta sobre futuro do atacante

O empresário do atacante Lautaro Martínez, Beto Yaqué, desabafou e se recusou a dar pistas sobre o futuro do argentino em entrevista à “Rádio Sol”. O camisa 10 está com o futuro aberto após não ter entrado em acordo com a Inter de Milão pela renovação de seu contrato. Apesar disso, o jovem de 23 anos possui vínculo com o clube italiano até 2023.

– Todos os dias me pedem notícias sobre seu futuro. Prefiro não responder porque depois minhas palavras são distorcidas na internet. Desde pequeno, Lautaro sempre teve personalidade forte, sempre tratou de cumprir as metas que se propunha. Está muito bem preparado e sabe o que quer.

O nome do argentino foi muito vinculado com uma possível ida para o Barcelona na última janela de transferências, mas a operação não se concretizou por conta da crise econômica na equipe catalã. Lautaro exige salários mais altos, mas os dirigentes italianos estão cautelosos, uma vez que estão seguros por contrato.