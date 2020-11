Enem: Confira mitos e verdades sobre o exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a maior avaliação educacional do Brasil. Criado em 1998, o Enem surgiu com o objetivo de diagnosticar a qualidade do ensino no Brasil na educação básica. No entanto, com tempo, o Enem se tornou também a principal ferramenta de ingresso em universidades públicas.

Por meio da nota da obtida na prova o candidato pode concorrer a uma vaga numa instituição superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Além disso, a pontuação pode servir para realizar inscrição em outros programas do governo federal como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Desse modo, por sua amplitude, todos os anos milhares de estudantes participam do processo seletivo. É comum que apareçam algumas dúvidas quanto a proposta e a organização do exame. Veja agora o que é verdade ou não!

Mitos e verdades sobre o Enem

O Enem tem lista de aprovados.

Mito. Ao contrário de outros exames que divulgam uma lista com os aprovados, no Enem não há aprovação. As notas obtidas na prova podem ser usadas na disputa por um lugar na faculdade. Desse modo, qualquer nota pode valer, desde que esteja dentro da média exigida pela instituição.

O Enem substitui o vestibular tradicional.

Verdade. Apesar de não ter sido criado com esse objetivo, atualmente o Enem substitui o vestibular tradicional, mas isso não funciona em todas as instituições. Muitas universidades, tanto públicas quanto privadas, já adotaram essa modalidade como processo seletivo, outras mantiveram os vestibulares tradicionais, como a USP e a Unicamp, por exemplo.

A redação da prova não precisa de título.

Verdade. Colocar o título é opcional. Desse modo, o seu conteúdo não é avaliado. Apesar de haver a sua contagem como linha preenchida, não há uma correção do título. No entanto, ainda é preciso atender a outros requisitos importantes como o número mínimo de linhas.

Há fiscalização na internet para identificar os candidatos que vazam questões.

Verdade. Postagens com foto da prova ou do cartão de resposta são monitoradas e podem resultar na eliminação do candidato, pois é ilegal. O MEC fiscaliza as redes sociais visando evitar fraudes e ilegalidades.

