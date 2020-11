Enem PPL 2020: Prazo para envio de termo de adesão encerra na próxima sexta-feira

O período para envio do termo de adesão para participar do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2020 termina no dia 27, na próxima sexta-feira. O Enem PPL vale também para pessoas sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

As provas do Enem PPL ocorrem dentro das unidades prisionais ou socioeducativas. Desse modo, os órgãos de administração prisional e socioeducativa devem encaminhar, por e-mail, um ofício para firmar a adesão com junto ao Inep, com a indicação de unidades para a aplicação do exame.

Para receber o Enem PPL, as unidades devem ter condições para a aplicação do exame. Nesse sentido, devem ter ambiente escolar coberto, silencioso, com iluminação, mesas e cadeiras em boas condições.

Como realizar a inscrição no Enem PPL?

De acordo com o edital, as datas de aplicação do Enem PPL 2020 serão os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. Já o período de inscrição vai do dia 30 de novembro ao dia 11 de dezembro de 2020. No entanto, as inscrições do Enem PPL devem ser feitas por responsáveis pedagógicos das unidades prisionais ou socioeducativas.

Para isso, os órgãos de administração devem enviar mensagem por e-mail ao Inep indicando um responsável pedagógico. Assim, este representante pedagógico fica responsável por acompanhar todas as etapas do exame e tomar as medidas necessárias para a participação dos candidatos no exame, bem como informar aos participantes as notas obtidas por eles.

