Enem: Questão comentada sobre história da língua e empréstimo

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem abarca um grande número de assuntos, inclusive o de empréstimo linguístico e o de história da língua. Desse modo, para se preparar bem não basta apenas estudar a teoria, mas também pôr em prática o que estudar.

Por isso, apresentamos uma questão comentada sobre os empréstimos linguísticos. Confira abaixo!

Questão do Enem

A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece: com a vinda ao Brasil da família real portuguesa (1808) e, particularmente com a Independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e, assim, Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas.

(ILARI, R.; BASSO, R. O português da gente: a língua que estudamos, a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006)

Os empréstimos linguísticos, recebidos de diversas línguas, são importantes na constituição do Brasil porque

(A) deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração.

(B) transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias.

(C) promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, o indígena e o europeu.

(D) guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal.

(E) tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa.

Gabarito e comentário

Primeiramente, é preciso saber que o empréstimo linguístico diz respeito à incorporação ao léxico de uma língua de um termo pertencente a outra língua. Desse modo, o texto da questão do Enem acima traz uma reflexão quanto aos empréstimos que o português brasileiro (PB) incorporou de línguas europeias no século XX. O francês, por exemplo, é uma dessas línguas.

Além disso, o PB recebeu influências que não se verificam no português falado em Portugal também no período da colonização, quando houve o contato do português com diversas línguas africanas e milhares de línguas indígenas, o que também é relevante para a formação do léxico do PB.

Nesse sentido, a resposta correta é a alternativa A.

