Enem Seriado ocorrerá em datas diferentes do exame tradicional

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deu novas informações sobre o Enem Seriado. Segundo o Inep, a versão seriada do exame acontecerá a partir de 2021.

De acordo com informações do coordenador-geral de Exames para Certificação do Inep, Eduardo Carvalho, as provas do Enem Seriado serão aplicadas em datas distintas dos dias de aplicação das provas da versão tradicional do exame.

Como vai funcionar o Enem Seriado?

Em maio deste ano, o Inep anunciou a criação do Enem Seriado, que será a partir do novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Assim, o Inep informou que os alunos do ensino médio poderão optar por usar as notas da prova do Saeb em cada ano (do primeiro ao terceiro), em vez de fazer o Enem.

Nesse sentido, a pontuação obtida a partir das três notas obtidas ao final de cada ano letivo poderão servir como forma de ingresso no ensino superior. Desse modo, os alunos que começarem a fazer o Enem Seriado em 2021 poderão usar a nota final apenas em 2024.

De acordo com o modelo, em 2021, apenas os estudantes do 1º ano do ensino médio poderão fazer as provas do Enem Seriado. Já em 2022, se inserem os alunos do 1º e 2º anos. Apenas em 2023, os alunos de todas as séries do ensino médio poderão fazer o exame.

Além disso, nos dois primeiros anos serão aplicadas apenas provas de português e matemática. No entanto, no último ano os alunos terão que escolher uma opção entre as colocadas abaixo:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O Inep informou ainda que as provas do Enem Seriado ocorrerão de forma totalmente digital. Além disso, a participação nessa nova modalidade não impedirá o candidato de participar também do Enem tradicional.

