Enquete aponta Tays como próxima eliminada do reality

Dia de eliminight! Mais tarde vamos conhecer o oitavo eliminado de “A Fazenda 2020”. A disputa começou no início da madrugada, após Biel se tornar o novo fazendeiro do reality da RecordTV, e está se mantendo bem acirrada durante todo o dia. De acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo UOL, a cantora baiana será eliminada nesta noite.

Às 17h, de quinta-feira, Tays Reis recebia 32,02% dos votos para permanecer na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão. Em segundo lugar, Juliano Ceglia aparecia com 32,85%. Já Mateus Carrieri apontava como o mais votado para continuar na disputa, acumulando 35,13% dos votos.

Você continua votando até o horário do programa