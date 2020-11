Ensino de matemática rende medalhas para estudantes brasileiros

O Brasil alcançou neste ano o seu melhor resultado com a sua melhor colocação na história na Olímpiada Internacional de Matemática (IMO, sigla do nome em inglês). A equipe que rendeu tal resultado ao Brasil é composta por seis estudantes. Desse modo, a equipe de brasileiros conquistou uma medalha de ouro e cinco medalhas de prata, com a soma de 165 pontos.

A competição reuniu de forma virtual jovens com a idade entre 14 e 19 anos em setembro deste ano. Ao todo, participaram alunos de 105 países. Neste ano, o Brasil alcançou o 10º lugar na competição criada em 1959. Antes disso, o melhor marco do país na competição foi em 2009, quando ficou em 15º lugar. Neste ano, os três primeiros colocados foram China, Rússia e Estados Unidos.

Gabriel Paiva, estudante de Fortaleza de 17 anos, é um dos integrantes da equipe que ganhou medalhas para o Brasil. De acordo com ele, a paixão pela matemática surgiu nas aulas regulares da disciplina. Nesse sentido, o estudante que levou medalha de prata fala que o incentivo de uma professora foi crucial:

“Eu sempre tive afinidade com a matemática e meus pais me incentivavam, até que na 5 ? série uma professora me chamou para participar de uma olimpíada de matemática. E eu vi que era diferente da sala de aula. Eu não era maravilhado pela matemática, mas fiquei maravilhado por aquela matemática olímpica”, afirmou.

O Brasil participa da competição internacional há 29 anos. Além disso, tem sua própria competição, a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!