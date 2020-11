Entenda como funcionam os concursos municipais

Os concursos públicos podem ocorrer no nível federal, estadual e municipal. Por conta dos altos salários, os concursos estaduais e federais são os mais procurados e concorridos. No entanto, os concursos municipais têm também os seus atrativos.

Uma forma de ampliar a possibilidade de conseguir a tão desejada aprovação é considerar os concursos das prefeituras, uma vez que o Brasil tem mais de cinco mil prefeituras. Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas informações sobre os concursos municipais para que você entenda como funcionam e se eles são uma boa opção para você.

Concursos municipais valem a pena?

Primeiramente, é preciso ter em mente que um concurso de prefeitura costuma acontecer dentro dos trâmites de quaisquer outros concursos. Desse modo, no processo, não há tanta diferença assim. Mas um fator a se considerar é que fazer o concurso de prefeituras vizinhas a sua cidade facilita muito a vida daqueles que forem nomeados, pois mudar para a cidade vizinha é muito mais simples que mudar de estado, por exemplo.

De modo geral, as prefeituras oferecem cargos muito específicos, no entanto, quanto aos salários, há variações pois os concursos variam de acordo com a escolaridade. Assim, há aqueles que exigem apenas o nível fundamental, outros são para nível médio e técnico e há ainda os que exigem nível superior.

Nesse sentido, os concursos de nível superior costumam oferecer vagas com melhores salários como, por exemplo, advogado, arquiteto, contador, fonoaudiólogo, médico, professor etc.

Por conta de haver muita diversidade nos cargos oferecidos, não é possível dizer quais são as matérias que o concurseiro deve estudar. Cada edital tem suas especificidades e vai exigir uma ou outra matéria que não é necessária em muitos outros certames. Por outro lado, há matérias que sempre são cobradas, com maior ou menor nível de dificuldade, uma delas é a de Português.

Em suma, os concursos municipais podem sim ser interessantes para aqueles que desejam aumentar suas chances de conseguir uma aprovação e têm o ponto positivo de contemplar todos os níveis de formação.

