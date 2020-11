Entender ou Apenas Atender o Cliente?

Entenda e atenda o seu cliente

Entender o cliente é mais que apenas responder ao que ele pergunta. Sendo assim, é necessário compreender o que esse cliente diz. Ao passo que entender o cliente é ter uma compreensão exata sobre a sua demanda.

Criar um relacionamento com o seu cliente é fundamental para o sucesso da sua empresa. Por isso, investir no relacionamento com o seu cliente é a melhor forma de aumentar o ticket médio e fidelizar seus clientes.

Atendimento ao cliente gera uma demanda integral

Entender o cliente é mais do que apenas ouvir o que ele diz. Ao passo que um atendimento consiste em atender a demanda integral do cliente. Sendo assim, atender um cliente é mais do que escutar o que ele diz e responde qualquer coisa.

Certamente atender o seu cliente é entender o que ele quer e entregar uma solução.

Mais do que um Script

Por isso atender o cliente requer mais que um script, e um procedimento. O atendimento ao cliente é uma compreensão de toda a situação, visando assim entregar a esse cliente a melhor situação possível dentro do conceito da empresa.

Sabemos a importância de entregar ao cliente a melhor experiência de atendimento através de diversos canais.

Qualidade de verdade

No entanto, para um atendimento de qualidade é necessário que esteja na cultura da empresa o valor desse cliente quando ele entra em contato. Portanto, atender o seu cliente é entender a sua demanda na totalidade.

Ainda que o cliente não expresse o ocorrido de maneira clara, cabe ao funcionário buscar entender o processo e oferecer a solução.

Desburocratização do atendimento

Muitas vezes a desburocratização do atendimento de uma empresa só é feita de forma concreta quando os processos para o cliente são facilitados.

O atendimento só é completo quando o cliente tem a sua demanda atendida. Bem como a empresa tem processos otimizados entendendo essa necessidade.