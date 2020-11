‘entregadas’ dobram de Jesus para Dome e preocupam treinador e torcida

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e segue vivo na busca pelos títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time ainda não emplacou como a equipe de Jorge Jesus em 2019, principalmente na defesa.

E é na zaga a principal dor de cabeça de Domènec Torrent. Em entrevista coletiva, o próprio comandante admitiu que erros individuais estão acima do normal. O ESPN.com.br analisou os números do trabalho do catalão até aqui, comparou com os de Jorge Jesus e constatou: as falhas dobraram em relação ao mesmo período no ano passado.

Perto de completar três meses comandando o Flamengo, Dome vê a zaga proporcionar seis erros individuais que resultaram em chutes contra a meta rubro-negra. Já com erros que se tornaram gols para o adversário, o time carioca sofreu quatro vezes.

Os mais recentes aconteceram contra Internacional e São Paulo. Em Porto Alegre, Isla e Gustavo Henrique falharam na saída de bola nos dois gols do Inter no empate em 2 a 2. Já diante dos paulistas, o zagueiro ex-Santos voltou a falhar, cortando mal uma bola que parou nos pés de Brenner no segundo gol tricolor.

Em falhas que resultaram finalizações, o Flamengo é o líder, ao lado do Atlético-GO (6). Nos gols que saíram de falhas, o Flamengo perde apenas para Atletico-GO (8), Ceará (5) e empata com o Inter (4).

Comparando com os três meses iniciais de Jorge Jesus, os números caem pela metade. Foram apenas três erros individuais que geraram chutes. Dois deles viraram gols contra o Flamengo. O mais ‘famoso’ foi o de Diego Alves no fatídico 3 a 0 aplicado pelo Bahia diante dos cariocas. O resultado foi um dos quatro jogos em que o Mister perdeu na passagem pelo clube.

Em 19 jogos do Brasileirão do ano passado, o Flamengo levou apenas 18 gols, média inferior a um gol por partida. Até o momento, foram 25 gols sofridos em 19 jogos com Dome.

O time ainda sente a falta da dupla titular de 2019, principalmente de Pablo Marí. O espanhol, que fez uma temporada passada fantástica, foi negociado com o Arsenal. A diretoria apostou em Léo Pereira e Gustavo Henrique para a vaga. No entanto, os dois ainda não se firmaram desde que chegaram.

Com a lesão de Rodrigo Caio, o Flamengo tem em Natan o principal nome do setor defensivo. Thuler e Noga, ambos revelados pelo clube, são os outros nomes que integram o elenco de Dome.

O próximo compromisso do clube será contra o Atletico-MG, no domingo, às 18h15, no Mineirão. Natan deve ser o titular pelo lado esquerdo, mas seu companheiro é uma incógnita, já que Dome reveza muito a equipe e ainda não tem uma dupla de zaga ideal.