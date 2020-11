Equatorial volta com campanha em Penedo para trocar geladeira velha por nova

Em Penedo, a ação será na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki Barato, a partir dessa terça-feira.



Os municípios de Penedo, São José da Laje e São Miguel dos Campos foram contemplados com a campanha E+ Geladeira Nova da Equatorial Energia Alagoas. A distribuidora irá realizar a substituição de 360 geladeiras antigas e alto consumo, por novas e mais econômicas. Serão 120 famílias beneficiadas por cidade e a seleção dos clientes será feita mediante sorteio.

O cadastro para concorrer a troca das geladeiras será realizado a partir desta terça-feira (24) e vai até o dia 26 de novembro, no horário das 8h às 17h.

Confira abaixo, os locais para cadastro.

Em Penedo, a ação será na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki Barato.

Já em São Jose da Laje, a inscrição poderá ser feita na Praça Clarício Valença.

Em São Miguel dos Campos será na Praça Padre Cícero de Albuquerque (Praça Matriz), no Centro.

Para participar da campanha é preciso atender aos seguintes critérios:

Estar em dia com a Equatorial ou ter negociado o débito e quitado a entrada;

Ser o titular da conta de energia (ou a conta estar em nome do pai ou da mãe);

Apresentar CPF e Identidade;

Apresentar a última conta paga;

A unidade consumidora deve ser residencial;

Ter em casa uma geladeira ineficiente, que consuma muita energia e que funcione.

Durante a ação, a Equatorial também disponibilizará atendimento especial para a população. Além do cadastro no sorteio, será possível fazer atualização cadastral, transferência de titularidade, negociar débitos, realizar a troca de até cinco (05) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas que estejam em funcionamento por lâmpadas de LED e aderir a tarifa social.

Sorteio e entrega das geladeiras

Este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, o sorteio será realizado na sexta-feira (27) pela manhã e transmitido ao vivo por meio das rádios locais. Os clientes que forem contemplados serão comunicados por telefone para comparecerem até o final da tarde da sexta-feira na tenda da Equatorial no município onde reside para receber o voucher que vai garantir a troca do equipamento. Quem não puder ir até o local no mesmo dia, poderá pegar o voucher no posto de atendimento da cidade. A retirada só poderá ser feita pelo titular ou um representante legal.

A entrega das geladeiras acontecerá no dia 21 de dezembro das 5h às 12h. Em Penedo, a entrega será realizada na Praça Comendador Peixoto, em frente ao supermercado Ki Barato. Em São José da Laje, a substituição das geladeiras será realizada na Praça de Eventos e em São Miguel dos Campos na Praça Padre Cícero de Albuquerque (Praça Matriz), no Centro. Neste dia, o cliente deverá levar o equipamento antigo e que esteja em funcionamento para poder receber o novo, além apresentar o voucher e os documentos pessoais.

“A geladeira é o item que mais consome energia na residência e por entender o peso desse equipamento no valor final da conta de luz, a Equatorial está retomando a campanha. A substituição é totalmente gratuita e a empresa não cobra taxas, mas cada cliente é responsável pelo deslocamento da sua geladeira antiga para o local de troca e também para levar a nova até a sua residência”, afirma Carlos Morais, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia Alagoas.

A ação faz parte do Programa E+ Geladeira nova da Equatorial. Na próxima semana, o projeto será realizado em Maceió, Paulo Jacinto e Santana do Ipanema. O calendário das atividades pode ser acompanhado nas redes sociais da empresa e no site https://al.equatorialenergia.com.br/