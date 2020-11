Ainda segue repercutindo o erro de Hugo Souza, que custou ao Flamengo a derrota para o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aos 42 do segundo tempo, o goleiro tentou conduzir com os pés uma jogada do time rubro-negro, e acabou perdendo a bola para Brenner, que marcou o gol da vitória da equipe paulista.

Maior ídolo do clube, Zico não poupou o jovem goleiro. Em vídeo publicado em seu canal no Youtube, o Galinho de Quintino criticou a decisão de Hugo de tentar seguir com a posse de bola, mesmo sendo pressionado pelo ataque rival.

“Um erro clamoroso. Não considero um erro. Erro é você errar um passe, um chute, uma cabeçada. Vai tentar fazer uma coisa, não faz, não dá certo. Eu sei bem o que é isso porque fui massacrado, sou até hoje por causa de um erro em uma Copa do Mundo. Então, erro é diferente de irresponsabilidade”, disse Zico. “Tem posições que você sabe a responsabilidade que você tem. Hoje, ser goleiro, muita gente fala, mas tem um privilégio de que só ele pode pôr a mão na bola. Os outros, só para bater lateral. Quando escolhe essa posição, sabe os riscos que vai correr”.

“Tudo bem, saída de jogo, o próprio Rogério é defensor disso, sabe a importância disso hoje. Uma coisa é você saber jogar com os pés, ter um bom passe, uma metida de bola, outra é você querer fazer coisas que os atacantes fazem dentro da sua área. Se você perde a bola, está dentro do gol”, ampliou.

Segundo Zico, o lance ocorrido no Maracanã não foi isolado, lembrando o confronto diante do Athletico-PR, quando, em disputa de bola parecida, a arbitragem assinalou a falta no goleiro rubro-negro.

“Ninguém está falando das qualidades do Hugo, é um grande goleiro, um cara promissor, tem qualidade, mas já temos antecedentes. Contra o Athletico-PR, juiz deu falta que não houve. Tem que estar atento. É a posição que ele joga. Se quer jogar no ataque, vai lá, reúne a galera na pelada e vai de atacante. Profissional, ali debaixo dos paus, não pode”.

“Que sirva de exemplo, é jovem, promissor, tem carreira brilhante pela frente. Tem um cara do lado dele que conhece muito essa posição. Não lembro do Rogério ter feito um lance dele. Ali, apertou, bico para o alto. Bola no alto, não é de ninguém”, concluiu.

Titular na estreia de Rogerio Ceni no Flamengo, Diego Alves deixou o gramado ainda no começo do segundo tempo sofrendo com cãibras. O jogador, no entanto, deverá seguir na escalação para a partida diante do Atlético-GO, neste sábado (14), pela 21ª rodada do Brasileirão.