Escolas da rede estadual de São Paulo terão aprovação ‘automática’ em 2020

Na última quarta-feira (4), o Conselho Estadual de Educação (SP) aprovou a proposta de progressão continuada para as escolas da rede estadual de ensino em 2020. Desse modo, a reprovação está suspensa em todas as séries da rede estadual.

De acordo com a proposta, tal medida visa reduzir os impactos sobre a desigualdade educacional que foi gerada com a suspensão das aulas presenciais por meses em decorrência da crise sanitária da covid-19. Com isso, espera-se manter os alunos empenhados.

No entanto, para garantir a aprovação, os estudantes devem realizar as atividades passadas pelos professores. No caso de estudantes que não tenham cumprido com isso, haverá uma convocação para a recuperação presencial. Tal recuperação deve ocorrer em janeiro e, após realizá-la, os alunos poderão seguir para o ano letivo de 2021. A ideia é que os anos letivos de 2020 e 2021 formem um único ciclo.

De acordo com o secretário Rossieli Soares, não há um número mínimo de atividades a serem cobradas. “Não posso definir um parâmetro de atividades para o estado todo. Tenho realidades muito distintas. Não dá para exigir o mesmo de alunos de uma escola rural ou de determinadas regiões da capital. O melhor é que cada escola faça isso e a gente acompanhe para que não haja abusos”, afirmou.

Além disso, o secretário chamou atenção para o fato de haver necessidade de um tempo maior para que os alunos recuperem as habilidades previstas para este ano.

A proposta ainda precisa passar por aprovação oficial.

