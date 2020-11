Espanha empata com a Holanda em noite de recorde para Sergio Ramos e manutenção de jejuns

A Holanda recebeu a Espanha em partida amistosa na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, e ficou no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, em um jogo que confirmou a manutenção de jejuns.

Sergio Canales abriu o placar no primeiro tempo e fez seu primeiro gol pela Fúria. Já a seleção da casa buscou a igualdade com Donny van de Beek no começo da segunda etapa.

Pelos mandantes, a equipe segue sem vencer sob o comando do técnico Frank de Boer, que antes havia perdido para o México e empatado com a Bósnia-Herzegovina e a Itália.

Por outro lado, os espanhóis seguem sem nunca terem vencido a Holanda em solo holandês. Nos outros quatro embates, inclusive, tinham perdido todos.

A partida ainda marcou um recorde para Sergio Ramos, que chegou a 176 jogos pela Espanha, se igualando a Gialuigi Buffon como atleta com o maior número de partidas por uma seleção europeia. O zagueiro foi ao gramado aos 40min do segundo tempo.

Álvaro Morata e Joel Veltman durante a partida entre Holanda e Espanha Getty Images

Holanda 1 x 1 Espanha

GOLS: Van de Beek (Holanda); Canales (Espanha)

HOLANDA: Bizot; Hateboer (Dumfries), Veltman, Aké (Blind) e Wijndal; Wijnaldum (Klaassen) e Frenkie de Jong (De Vrij); Berghuis (Stengs), Van de Beek e Depay (Babel); Luuk de Jong. Técnico: Frank de Boer

ESPANHA: Simón; Bellerín, García, Martínez (Sergio Ramos) e Gayà (Reguilón); Koke (Llorente), Rodri e Canales; Morata (Dani Olmo), Moreno (Ferrán Torres) e Asensio (Adama Traoré). Técnico: Luis Enrique

Sergio Canales fez seu 1º gol pela Espanha em seu 6º jogo, o 4º como titular

A Espanha fez seu 1º gol contra a Holanda em solo holandês desde 1983

Marco Bizot e Unai Simón, os goleiros titulares de Holanda e Espanha, respectivamente, fizeram suas estreias. Depois do intervalo, Marcos Llorente entrou em campo e também debutou pela Fúria

Georginio Wijnaldum completou 30 anos de idade nesta quarta-feira

Donny van de Beek fez 2 gols em seus 2 últimos jogos pela Holanda depois de não ter marcado em seus 13 primeiros

Em 13 confrontos, são 6 vitórias da Holanda, 5 da Espanha e 2 empates

O jogo

Em um primeiro dominado pela Espanha, que teve maior posse de bola (56.9%) e finalizou bem mais (sete a um), a equipe visitante abriu o placar aos 18min, com chute rasteiro de Canales após assistência de Álvaro Morata.

Na volta do intervalo, os holandeses precisaram de menos de dois minutos para empatar. Owen Wijndal, que fez seu segundo jogo pela seleção, cruzou da esquerda, a bola atravessou a área e Van de Beek aproveitou do outro lado para mandar ao fundo da rede.

Os mandantes melhoraram na partida e quase conseguiram a virada aos 24min, quando Depay chutou da marca do pênalti e parou em grande defesa de Simón.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana pela Liga das Nações.

Sábado, 14/11, 16h45*, Suíça x Espanha

Domingo, 15/11, 14h*, Holanda x Bósnia

*horário de Brasília