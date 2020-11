Estão abertas ao público as expedições ao Titanic, por US$ 125 mil

Para quem não aguenta mais ficar em casa, e só está esperando a vacina chegar para sair viajando pelo mundo, vai aí uma boa notícia: a partir de maio de 2021, aqueles que voltarem a fazer turismo terão a chance de visitar o naufrágio mais famoso de todos os tempos: os destroços do transatlântico Titanic.

Um século após o naufrágio do chamado navio inafundável, em 1912, que teve seu casco duplo rompido por um iceberg, centenas de visitantes foram até o local da tragédia, onde os destroços foram descobertos em 1985 pelo oceanógrafo Robert Ballard. Obviamente, entre os visitantes estava a equipe de filmagem do Titanic, de James Cameron.

A OceanGate Expeditions, que viabilizou esses passeios através de seu submarino de fibra de carbono chamado Titan, está lançando novas expedições ao local histórico, que fica a 3.800 m abaixo da superfície do oceano. Já estão programadas seis missões de dez dias, com taxas a partir de US$ 125 mil (R$700 mil) por pessoa.

Como serão os passeios?

Fonte: OceanGate Expeditions/ReproduçãoFonte: OceanGate Expeditions

O Titan tem uma janela circular de meio metro, que permite que duas pessoas consigam olhar a paisagem externa ao mesmo tempo. A capacidade da embarcação é de cinco passageiros: um piloto, um cientista e três “especialistas em missões”, categoria em que serão incluídos os turistas.

Durante os mergulhos realizados no Titan, os cientistas irão fazer varreduras a laser e vídeos em 4 K para criar um modelo 3D virtual do naufrágio. Ao retornar à superfície, todos ficarão a bordo de um navio de pesquisa, onde conviverão com a tripulação de operações durante as missões.

As expedições ao Titanic em 2021 ocorrerão entre os meses de maio a julho, embora também haja algumas expedições planejadas para 2022.



Fonte: Tecmundo