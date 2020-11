Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da UEMS

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) está com as inscrições abertas para o Vestibular 2021. O período de inscrição vai até o dia 24 de janeiro de 2021. De acordo com o edital, ao todo, a oferta é de 1.101 vagas em 54 cursos de graduação na modalidade presencial.

Assim, os interessados devem realizar a inscrição no período indicado exclusivamente por meio do site da UEMS. Clique aqui para acessar. Além disso, o edital informa ainda que para efetivar a inscrição é preciso pagar a taxa no valor de R$ 90,00.

Os estudantes da rede pública de ensino que desejarem solicitar a isenção no pagamento da taxa terão até o dia 14 de dezembro para fazer o pedido. Para isso, os candidatos devem apresentar documentação comprobatória. A previsão do resultado dos pedidos de isenção devem ficar disponíveis no dia 21 de dezembro, já o prazo para o de envio de recurso é até 6 de janeiro.

Há dez anos, a UEMS utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por meio do Sisu para selecionar novos alunos. Desse modo, o Vestibular 2021 é o primeiro processo próprio da UEMS em uma década.

Sobre o processo seletivo

Conforme o edital, as provas do Vestibular 2021 serão aplicadas presencialmente no dia 6 de fevereiro de 2021, das 14h às 19h. Além disso, os locais de prova serão nos seguintes municípios: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em decorrência da pandemia da covid-19, para a aplicação das provas, a UEMS deve seguir todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais e pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e à Cultura (Fapec), de modo que o uso de máscaras e de álcool em gel será obrigatório.

