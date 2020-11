Estão abertas as inscrições para Processo Seletivo EAD 2021 da UFG da

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu hoje o período de inscrição para o Processo Seletivo EAD 2021. Desse modo, os candidatos terão de hoje até o dia 8 de dezembro de 2020 para realizar a inscrição por meio do Portal do Candidato do site do Centro de Seleção da UFG.

De acordo com o edital, ao todo, a oferta é de 500 oportunidades de ingresso em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD). Ainda conforme o edital, o ingresso dos estudantes será em 2021. Já os cursos oferecidos são de Matemática e de Biblioteconomia.

Processo Seletivo EAD

A seleção para os cursos poderá se dar de dois modos: por aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou por meio de prova presencial. Desse modo, 200 vagas estão reservadas para ingresso pelo Enem, enquanto 300 vagas vão para a seleção por meio da prova da UFG.

A prova presencial terá aplicação nas cidades de Goiânia e Catalão. A data prevista para a aplicação da prova é dia 10 de janeiro de 2021. Já aqueles que escolherem usar as notas do Enem, poderão escolher a nota obtida em uma das edições aplicadas entre 2009 e 2019.

Ainda conforme o calendário do edital, o resultado preliminar será divulgado em 2 de fevereiro de 2021. Já o resultado final será divulgado no dia 5 de fevereiro. Clique aqui para conferir mais informações no edital do Processo Seletivo EAD 2021.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!