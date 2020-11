Estes produtos de Metal Gear Solid farão qualquer um virar Snake

Em parceria com a companhia de moda japonesa Super Groupies, a Konami lançou uma linha de produtos e acessórios inspirados em Metal Gear Solid, trazendo a essência da renomada franquia para o cotidiano dos fãs.

Entre os itens temáticos, é possível encontrar as clássicas botas dos membros das forças especiais Fox Hound, todas fabricadas em um material reforçado de cor cinza. Os acessórios incluem a marca da organização em seus interiores e estarão à venda pelo preço sugerido de US$ 190 (aproximadamente R$ 1 mil).

(Fonte: Super Groupies / Divulgação)Fonte: Kotaku

Além disso, a marca oriental irá lançar uma incrível e enorme mochila de viagem, enfeitada com adesivos costurados trazendo inúmeras referências à franquia da Konami, e um relógio com uma interface muito parecida à do sistema Codec de rádio. Confira abaixo.

(Fonte: Super Groupies / Divulgação)Fonte: Kotaku

(Fonte: Super Groupies / Divulgação)Fonte: Kotaku

(Fonte: Super Groupies / Divulgação)Fonte: Kotaku

Curiosamente, todos os produtos chegarão aos destinos dos clientes em uma caixa de papelão personalizada, bastante familiar aos jogadores de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

(Fonte: Super Groupies / Divulgação)Fonte: Kotaku

No momento, não há previsão da chegada dos produtos em terras brasileiras.

