Estruturação – Seleção Assertiva – Notícias Concursos

Estruturação da seleção e a inteligência artificial

Dentro do processo de recrutamento e seleção, a inteligência artificial atua na primeira triagem dos currículos, após preenchimento dos requisitos na plataforma.

A inteligência artificial atua fortemente dentro da etapa de seleção estruturada. Sendo assim, o sistema faz a parte mais definitiva desse processo.

Input de dados com as necessidades da vaga

A empresa responsável pelo processo seletivo faz o input de dados característicos da vagas de acordo com as necessidades pré-definidas. Assim sendo, o sistema de inteligência artificial faz a leitura automática do currículo dos candidatos, validando as configurações anteriormente determinadas.

O sistema realiza o cruzamento dos dados principais com os requisitos que foram definidos para a vaga. Ao passo que esse cruzamento de dados é realizando em milésimos de segundos, otimizando o tempo do selecionador.

Ranqueamento da compatibilidade de perfis

Desse modo, o sistema de inteligência artificial define a adequação dos perfis, criando um ranking, através de um sistema de pontuação próprio da inteligência artificial.

A inteligência artificial do sistema possui uma pontuação de 0-100 em nível de compatibilidade. Embora o sistema traga ao profissional de seleção muitos currículos, em média 65% dos candidatos são contratados nas primeiras colocações do ranqueamento.

Estruturação do processo de seleção

Ao passo que 80% dos candidatos são contratados no primeiro quartil, sendo assim, entre os primeiros colocados.

Após essa etapa a empresa prossegue com outras etapas pertinentes ao seu processo interno, sendo essa estruturação inserida no planejamento de recrutamento e seleção.

Validando a otimização do tempo da equipe de recrutamento e seleção, por conta da inteligência artificial do sistema. Uma vez que a fase otimizada artificialmente é uma das maiores demandas para os profissionais da área.